مفاجأة صادمة بشأن الشوكولاتة وحرق الدهون!

المواطن - متابعة

يحرص من يتبعون حمية لإنقاص الوزن على الابتعاد عن الشوكولاتة، لأنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، لكن باحثين أميركيين كشفوا، مؤخرًا، أن هذا الرأي ليس دقيقاَ على الدوام.

حرق الدهون:

وذكرت دراسة حديثة، أن تناول طعام حلو، في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، ربما تكون له منافع كبرى غير متوقعة، كما يساعد أيضاً على حرق الدهون.

وقام باحثون من ماساشوستس في الولايات المتحدة، بإعطاء 100 غرام من شوكولاتة الحليب لـ19 امرأة، في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث (الدورة الشهرية).

وجرى تقديم الشوكولاتة للنساء خلال الساعة الأولى التي تلي الاستيقاظ، ثم في الساعة التي تسبق الخلود إلى النوم، بحسب سكاي نيوز.

واستخدم الباحثون شوكولاتة الحليب المتوسطة التي تحتوي على 18.1 غراما من الكاكاو، ثم ظهرت نتائج لم تكن متوقعة.

لا زيادة في الوزن:

ووجد الباحثون أن الشوكولاتة التي جرى تقديمها في الصباح والمساء لم تؤد إلى أي زيادة في الوزن، وهو ما شكل مفاجأة حقيقية.

ويرى الباحثون أن الشوكولاتة لم تسفر عن زيادة في الوزن، لأنها أدت دورا في سد الشهية لدى النساء اللائي تناولنها، فلم يقبلن على المزيد من الطعام.

ولم تقف المنافع عند هذا الحد، أي عدم الزيادة في الوزن، بل ساعدت الشوكولاتة النساء على حرق الدهون وخفض مستوى الغلوكوز في الدم.

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