مقارنة بين سلوك بايدن وترامب تكشف كيف تغيرت أمريكا

المواطن- متابعة

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن وسلوك سابقه دونالد ترامب مع قادة العام، وكان من بين من نشروا هذا الفيديو حساب The Recount الشهير على منصة تويتر، حيث حصد أكثر من 4.8 مليون مشاهدة.

وكان عنوان الفيديو: مقارنة بين قمة مجموعة السبع في عام 2017، بحضور ترامب، والقمة ذاتها في 2021.

2017 G7 vs. 2021 G7 pic.twitter.com/JG9ZuBi3ya — The Recount (@therecount) June 11, 2021

ويكشف الفيديو كيف تغير وجه الولايات المتحدة وتعاملها مع العالم، سواء على صعيد السياسات أو على صعيد التعامل الشخصي، فعلى سبيل المثال، رفع ترامب شعار أميركا أولًا وطبقه بالفعل عبر سياسات عززت انعزال بلاده عن العالم، وخاصة حلف الناتو الذي تعد بلاده ركنًا أساسيًا فيه.

وطالما شحن الأجواء في الحلف من خلال مطالبة أعضائه الآخرين بدفع المزيد من الأموال، ومما أثار قلق دول الحلف هو السياسة غير الحازمة التي اتبعها ترامب مع روسيا، الخصم الرئيسي لدول الحلف.

سلوك استعلائي

وظهرت هذه العوامل كلها مجسدة في سلوك ترامب الاستعلائي، كما يصفه البعض، في قمة الحلف عام 2017، حيث أزاح زعيم دولة في الحلف أمام الكاميرات وظهر متهجمًا للغاية.

مجموعة عفا عليها الزمن

كما ظهرت الخلافات أيضًا في مجموعة السبع، إذ وصفها ترامب ذات مرة بأنها مجموعة عفا عليها الزمن، خاصة بعدما دعا إلى إعادة روسيا إليها وهو الأمر الذي يرفضه بقية الأعضاء.

ولم يكتف بذلك فقط، بل أيضًا غادر قمة المجموعة في عام 2018، ورفض التوقيع على بيانها.

بايدن وعلاقة حميمية مع مجموعة السبع والناتو

وفي المقابل، اتخذ الرئيس الحالي جو بايدن سياسة مختلفة تجاه القضايا الدولية بما في ذلك مجموعة السبع وحلف الناتو، وقد رصدت عدسات المصورين حالة من الحميمية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وظهر بايدن يسير بجانب ماكرون وكان ملاصقًا له، واضعًا يده خلف ظهره، في سلوك لم يصل إليه ترامب في السابق.

ورفع بايدن شعار أميركا عادت في قمة السبع التي اختتمت في بريطانيا، الاثنين.

وبخلاف ترامب، ظهر بايدن متمسكًا بشكل مجموعة السبع كما هي، وبدا عازمًا على توظيفها في التصدي لنفوذ الصين المتصاعد حول العالم.

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