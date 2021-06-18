مميزات خدمة أشر المطورة للتخاطب مع ضعاف السمع

المواطن - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة أشر المطورة هي خدمة مطورة للتخاطب مع الأشخاص الصم، وضعاف السمع.

خدمة أشر:

ولفتت الأحوال، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن خدمة أشر المطورة تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية QR code مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة حول المملكة.

مميزات الخدمة:

وتابعت أن الخدمة لها مميزات منها: سهولة التواصل عبر تقنية QR code، وتقييم فوري للخدمة، واعتماد المستفيد على نفسه، كما أنها خدمة سريعة في وقت قياسي، ومتوفرة في كل مكاتب الأحوال المدنية النسائية والرجالية، وفقًا للأحوال المدنية.

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