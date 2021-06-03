المواطن - متابعة

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي غضب جمهورها عقب نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي ترتدي المايوه داخل حمام السباحة.

مايوه منة فضالي يغضب الجمهور:

وظهرت الفنانة منة فضالي وهي ترتدي المايوه باللون الأسود وتجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، معلقة: “احمل أجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية”، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور معبرين عن رفضهم لتصرف الفنانة من حيث الظهور الذي وصف بغير اللائق.

منة فضالي تهدد أحد متابعيها بالحبس:

وفي المقابل أبدت الفنانة منة فضالي غضبها من تصريحات الجمهور، مهددة أحد المتابعين لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، بالقول: “لكل شخص متابع لي على صفحتي، لو قليت أدبك هحبسك سواء كنت راجل أو ست”.

وأكدت الفنانة منة فضالي أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة بعدما نشرت صورة لها بالمايوه في حمام السباحة.

نبذة عن حياة الفنانة منة فضالي:

الفنانة منة فضالي بدأت التمثيل حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر، ثم شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004، لتتوالى بعدها الأعمال الفنية.

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