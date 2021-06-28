منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا التي أُقيمت على معب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الماتادور بنتيجة 5/ 3.

إسبانيا ضد كرواتيا:

وبدأت مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بشكل سريع، ونفذ نجم الماتادور، كوكي ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة التاسعة، إلا أن أزبليكويتا لعب رأسية ضعيفة، أمسكها الحارس ليفاكوفيتش.

وتألق ليفاكوفيتش وتصدى لانفراد تام من كوكي عند الدقيقة 16، وطالب لاعبو منتخب إسبانيا بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 19، بعد لمس يد فيدا لتسديدة ألفارو موراتا، إلا أن الحكم رفض احتسابها.

ومرر نجم الماتادور، بيدري الكرة لحارس المرمى أوناي سيمون ليفشل في السيطرة عليها بشكل غريب لتهز شباك إسبانيا بالهدف الأول عند الدقيقة 20، وكاد فلاسيتش أن يعزز تقدم منتخب كرواتيا بهدف ثان، إلا أن تسديدته اصطدمت بالشباك الخارجية.

وتمكن بابلو سارابيا من تسجيل التعادل عند الدقيقة 38، وأطلق ألفارو موراتا تسديدة قوية مرت أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أشواط إضافية بعد التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح سيراز أزبليكويتا في تسجيل الهدف الثاني للماتادور عند الدقيقة 57، وتألق أوناي سيمون وأبعد تسديدة من جفارديول عند الدقيقة 68، قبل أن يحرز ألفارو موراتا الهدف الثالث عند الدقيقة 72، ولكن الحكم احتسب تسلل.

وسجل فيران توريس الهدف الثالث عند الدقيقة 77، وأهدر داني أولمو فرصة تسجيل الهدف الرابع من انفراد، قبل أن يُقلص ميساف أوريسيتش الفارق عند الدقيقة 85، وسجل ماريو بسالايتش هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

منتخب إسبانيا ينتفض:

واتجهت مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3/ 3، وتمكن موراتا من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 100، بعد تلقيه عرضية مميزة من داني أولمو.

وأحرز البديل ميكيل أوريازابال الهدف الخامس عند الدقيقة 103 بعد عرضية رائعة من المتألق داني أولمو، وواصل الماتادور السيطرة، وأضاع فرصة تسجيل هدف سادس، لتنتهي مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بتحقيقه لفوز عريض بنتيجة 5/ 3.

وينتظر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة فرنسا ضد سويسرا التي ستنطلق، بعد قليل، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020“.

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