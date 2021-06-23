منتخب إسبانيا يواجه كرواتيا في ثمن نهائي اليورو

المواطن - محمد سمعه

سيواجه منتخب إسبانيا الأول لـ كرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا مساء الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا:

وستنطلق المباراة بين المنتخبين الإسباني والكرواتي في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وكان المنتخب الكرواتي تأهل لدور الـ16، محتلًّا المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، أما المنتخب الإسباني فتأهل ثانيًا عن المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

كواليس مباراة المنتخبين في يورو 2016:

وسبق لـ المنتخبان أن التقيا في دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أوروبا 2016، حيث تقابلا معًا على ملعب “نوفو ستاد دي بوردو” في مدينة بوردو الفرنسية، ووقتها فازت كرواتيا على المنتخب الإسباني بثنائية مقابل هدف.

وسجل لـ المنتخب الكرواتي كل من نيكولا كالينيتش وإيفان بيرسيتش، بينما سجل لـ منتخب إسبانيا اللاعب ألفارو موراتا وأهدر سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق ركلة جزاء في تلك المباراة لـ المنتخب الإسباني.

وتمكن المنتخب الإسباني الأول لـ كرة القدم من العبور إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد فوزه العريض على منتخب سلوفاكيا بخماسية دون رد.

إسبانيا تستفيق بعد التعثر في أول جولتين:

وكان المنتخب الإسباني تعادل مع منتخبي السويد وبولندا بأول جولتين، وذلك قبل مواجهة منتخب سلوفاكيا اليوم.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة