منتخب البرازيل يُبدع مع تيتي

المواطن - مروة نبيل

يسير منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقيادة مدربه تيتي بشكل مميز في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل يتجاوز باراغواي

وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم تألقه في تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز على باراغواي على ملعب “ديفينسوريس ديل الشاكو”، فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، في أول انتصار أمامه منذ 35 عامًا.

وسجل ثنائية البرازيل في شباك باراغواي، نيمار ولوكاس باكيتا عند الدقيقتين 4 و93، ليرفع السامبا رصيده إلى 18 نقطة بعد حصوله على العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد باراغواي عند 7 نقاط في المركز السادس.

مسيرة مميزة مع تيتي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمسيرة منتخب البرازيل مع تيتي، بعدما تجنب الهزيمة خلال 18 مباراة في تصفيات كأس العالم.

ونجحت البرازيل بقيادة تيتي في تحقيق 16 انتصارًا، وتعادلت مرتين فقط، في أطول سلسلة لا هزيمة لأي مدير فني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، كما أن المنتخب لم يستقبل أي هدف خلال 14 مواجهة.

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