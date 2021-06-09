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منتخب البرازيل يُبدع مع تيتي
يتصدر مجموعته بالتصفيات

منتخب البرازيل يُبدع مع تيتي

2021/06/09
الساعة 5:58 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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منتخب البرازيل يُبدع مع تيتي لاعبو البرازيل - المصدر @CBF_Futebol
المواطن - مروة نبيل

يسير منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقيادة مدربه تيتي بشكل مميز في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل يتجاوز باراغواي

وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم تألقه في تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز على باراغواي على ملعب “ديفينسوريس ديل الشاكو”، فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، في أول انتصار أمامه منذ 35 عامًا.

وسجل ثنائية البرازيل في شباك باراغواي، نيمار ولوكاس باكيتا عند الدقيقتين 4 و93، ليرفع السامبا رصيده إلى 18 نقطة بعد حصوله على العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد باراغواي عند 7 نقاط في المركز السادس.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

مسيرة مميزة مع تيتي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمسيرة منتخب البرازيل مع تيتي، بعدما تجنب الهزيمة خلال 18 مباراة في تصفيات كأس العالم.

مدرب البرازيل تيتي
تيتي – المصدر @CBF_Futebol

ونجحت البرازيل بقيادة تيتي في تحقيق 16 انتصارًا، وتعادلت مرتين فقط، في أطول سلسلة لا هزيمة لأي مدير فني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، كما أن المنتخب لم يستقبل أي هدف خلال 14 مواجهة.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol


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