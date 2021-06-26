منتخب الدنمارك أول المتأهلين لربع نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب الدنمارك الأول لـ كرة القدم إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد الفوز العريض على نظيره الويلزي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ16.

ملخص مباراة منتخب الدنمارك ضد ويلز:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل الدنمارك التي نجحت في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كاسبر دولبرج بالدقيقة الـ28 من تصويبة مخادعة لـ الحارس الويلزي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الدنمارك بهدف دون رد.

أفضلية دنماركية بلا منازع:

ومع بداية الشوط الثاني، ارتكب الدفاع الويلزي خطأ قاتلًا أسفر عن الهدف الثاني لـ الدنمارك الذي سجله اللاعب كاسبر دولبرج بالدقيقة الـ49.

وحاول منتخب ويلز العودة في المباراة وتقليص الفارق ولكن دون جدوى.

وواصل منتخب الدنمارك ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب جواكيم مايهلي بالدقيقة الـ89.

وبعد العودة لـ تقنية الفيديو، احتُسب الهدف الرابع للدنمارك الذي سجله اللاعب مارتن برايثوايت بالدقيقة الـ95.

وستواجه الدنمارك، الفائز من مباراة هولندا والتشيك في دور الثمانية ببطولة اليورو يوم 3 يوليو المقبل.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة