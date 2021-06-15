منتخب السعودية جاهز لمواجهة أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء أمس، استعداداته لمواجهة أوزبكستان المرتقبة.

منتخب السعودية يختتم استعداداته:

وأجرى منتخب السعودية الأول لكرة القدم الحصة التدريبية الأخيرة على إستاد الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ، قبل أن يختتم رينارد مران بمناورة تكتيكية.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل مران الأخضر ، حيث اجتمع مع اللاعبين وأشاد بالانضباط العالي الذي تمتع به الجميع طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، أراح الجهاز الطبي في منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني لشعوره بألم في البطن، فيما واصل محمد البريك أداء برنامجه العلاجي.

السعودية ضد أوزبكستان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل المباراة ، ينفرد المنتخب السعودي الأول بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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