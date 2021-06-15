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منتخب السعودية جاهز لمواجهة أوزبكستان
ضمن منافسات التصفيات الآسيوية

منتخب السعودية جاهز لمواجهة أوزبكستان

2021/06/15
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منتخب السعودية جاهز لمواجهة أوزبكستان جانب من المران - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء أمس، استعداداته لمواجهة أوزبكستان المرتقبة.

منتخب السعودية يختتم استعداداته:

وأجرى منتخب السعودية الأول لكرة القدم الحصة التدريبية الأخيرة على إستاد الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ، قبل أن يختتم رينارد مران بمناورة تكتيكية.

المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل مران الأخضر ، حيث اجتمع مع اللاعبين وأشاد بالانضباط العالي الذي تمتع به الجميع طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، أراح الجهاز الطبي في منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني لشعوره بألم في البطن، فيما واصل محمد البريك أداء برنامجه العلاجي.

منتخب السعودية
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

السعودية ضد أوزبكستان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل المباراة ، ينفرد المنتخب السعودي الأول بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.


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