منتخب الكويت يودع تصفيات كأس العرب 2021

المواطن - محمد سمعه

ودع منتخب الكويت الأول لـ كرة القدم، تصفيات التأهل إلى مرحلة دور المجموعات بـ بطولة كأس العرب 2021، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب البحرين اليوم الجمعة بهدفين دون مقابل في الدور التمهيدي للبطولة.

منتخب الكويت يودع الدور التمهيدي للبطولة:

وسجل اللاعبان علي حرم وهاشم عيسى هدفي المنتخب البحريني في المباراة، ليُكمل منتخب البحرين المجموعة الأولى في البطولة بجانب منتخبات قطر والعراق وسلطنة عمان.

المطوع يحتفل بظهوره الـ185 دوليًّا مع الكويت:

وفي مباراة البحرين، تمكن بدر المطوع لاعب منتخب الكويت، من انتزاع لقب عميد لاعبي العالم من الدولي المصري السابق أحمد حسن، بعد وصوله للمباراة رقم 185 على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

وكان أحمد حسن المعتزل في عام 2014، شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في 184 مباراة على المستوى الدولي، ونجح المطوع، في انتزاع اللقب بعد وصوله للمباراة رقم 185 دوليًّا.

وشارك المطوع في أول مباراة دولية مع الكويت في سبتمبر 2003 ضد منتخب سنغافورة في تصفيات كأس آسيا 2004.

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