منتخب بلجيكا يواصل التألق بثنائية في فنلندا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب بلجيكا ضد فنلندا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز “الشياطين الحمر” بهدفين دون رد.

بلجيكا ضد فنلندا:

وبدأت مباراة بلجيكا ضد فنلندا بشكل هادئ من المنتخبين، حيث لم يُشكل أي منهما خطورة على المرميين، حيث فشل لاعبو الشياطين الحمر في اختراق منطقة جزاء المنتخب الفنلندي خلال أول 20 دقيقة من اللقاء.

وأطلق أكسيل فيتسل تسديدة قوية على مرمى المنتخب الفنلندي، إلا أن الحارس هراديكي أمسك الكرة، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته فرصة أخرى، بعدما سدد الكرة بغرابة شديدة أعلى المرمى، واستمرت محاولات بلجيكا بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

وأنقذ هراديكي مرماه من فرصة خطيرة عن طريق جيريمي دوكو، ليحرم الشياطين الحمر من هز الشباك، وتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب بلجيكا ضد فنلندا بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

منتخب بلجيكا يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اعتمد لاعبو منتخب بلجيكا على التسديدات البعيدة، وذهبت تسديدة ديناير بعيدًا، فيما مرت كرة إيدين هازارد بجوار القائم الأيسر، وتلقى اللاعب ذاته تمريرة عرضية، ولكنه لعبها برأسه ضعيفة.

وظهر المنتخب الفنلندي للمرة الأولى هجوميًّا عندما وصلت الكرة إلى جلين كامارا، لعبها تسديدة مباشرة، ولكن حارس المرمى تيبو كورتوا أمسكها بسهولة، واستمر هراديكي في التألق والحفاظ على نظافة شباكه وتصدى لتسديدة من هازارد.

وتسلم روميلو لوكاكو تمريرة مميزة من كيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 65، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب التسلل، وارتطمت الكرة بجسد هراديكي لتهز مرماه عند الدقيقة 74، ليمنح بلجيكا التقدم.

وأطلق لوكاكو تسديدة صاروخية من داخل منقطة الجزاء ليُعزز تقدم منتخب بلجيكا منتخب بلجيكا بهدف ثان عند الدقيقة 80، ومرت تسديدة هازارد بعيدًا، لتنتهي المباراة بهزيمة فنلندا بهدفين دون رد.

ورفع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة في “يورو 2020” بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد فنلندا عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث.

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