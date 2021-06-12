منتخب سنغافورة يغادر الرياض

المواطن - محمد سمعه

غادر منتخب سنغافورة الأول لـ كرة القدم الرياض، مساء اليوم السبت، وذلك بعد ختام مشاركته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

بعثة منتخب سنغافورة تغادر المملكة:

وودع بعثة المنتخب السنغافوري عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذين رافقوا البعثة طوال مدة الإقامة في الرياض.

يذكر أن المنتخب السنغافوري، كان اختتم أمس الجمعة مشاركته بالمجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية بالخسارة من المنتخب السعودي بثلاثية دون ردفي المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

نتائج مخيبة للمنتخب السنغافوري:

وكان المنتخب السنغافوري خسر من منتخب فلسطين برباعية دون رد، ثم من منتخب أوزبكستان بخماسية دون رد، ومن منتخب السعودية بثلاثية دون رد.

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