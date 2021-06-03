منتخب فرنسا يُمطر شباك ويلز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

فاز منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على نظيره الويلزي بثلاثية دون رد، في إطار لقاء ودي وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

أحداث مباراة منتخب فرنسا وويلز:

ونجح منتخب الديوك في دخول الشوط الأول بضغط هجومي قوي، أسفر عن الهدف الأول للاعب كيليان مبابي بالدقيقة الرابعة والثلاثين.

وكان كريم بنزيمة أهدر ركلة جزاء لـ فرنسا قبل دقائق من الهدف الأول للاعب كيليان مبابي.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر ضغط فرنسا ليتمكن اللاعب أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني، من إحراز الهدف الثاني لمنتخب الديوك بالدقيقة الـ49 من تصويبة مخادعة.

جدير بالذكر أن المنتخب الويلزي أهدر فرصة محققة بعد ذلك لتقليص الفارق، حيث صدها وتعامل معها بشكل جيد الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

سوء حظ يُلازم كريم بنزيمة:

وواصل نجم منتخب فرنسا، كريم بنزيمة معاناته من سوء الحظ ليسدد كرة ارتطمت بالعارضة، لتأتي للاعب عثمان ديمبيلي الذي سددها بكل قوة في الشباك الخالية بالدقيقة الـ80، لتُصبح النتيجة ثلاثية دون رد لمنتخب الديوك.

وكانت المباراة أُقيمت بين فرنسا وويلز في مدينة نيس الفرنسية.

جدير بالذكر أن فرنسا فازت بـ كأس العالم عام 2018، للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية،

كذلك خسرت فرنسا نهائي بطولة كأس أمم أوروبا عام 2016 التي أُقيمت في أرضها ضد المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

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