منح أندية دوري الأولى حرية تحديد فئة الأجنبي الخامس

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لـ كرة القدم منح أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لـ الدرجة الأولى “دوري الأولى” حرية تحديد فئة اللاعب الأجنبي الخامس وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكر الحساب الرسمي لـ اتحاد القدم عبر “تويتر” أن حرية تحديد فئة اللاعب الأجنبي الخامس سواء كان أجنبيًا أو من المواليد، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

ديون أندية دوري الأولى تتخطى الـ49 مليون ريال

وفي وقت سابق، كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية بـ وزارة الرياضة أمس الجمعة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد لـ أندية دوري الدرجة الأولى حتى 30 إبريل من العام الحالي.

الفيحاء الأعلى في الديون

وبلغ الإجمالي 49 مليونًا و 888 ألفًا و 946 ريالًا، وذلك على النحو التالي.

– نادي الفيحاء: 8,558,763 ريالا.

– نادي هجر: 6,399,259 ريالا.

نادي الحزم: : 5,668,863 ريالا.

نادي الطائي: 4,235,296 ريالا.

– نادي نجران: 3,904,999 ريالا.

– نادي الجبلين: 3,297,644 ريالا.

– نادي النهضة: 3,057,506 ريالات.

– نادي الخليج: 2,647,588 ريالا.

– نادي النجوم: 2,438,113 ريالا.

– نادي أحد: 1,944,769 ريالا.

– نادي جدة: 1,669,348 ريالا.

– نادي الكوكب: 1,396,714 ريالا.

– نادي عرعر: 1,217,625 ريالا.

– نادي الجيل: 1,090,084 ريالا.

– نادي الثقبة: 739,718 ريالا.

– نادي البكيرية: 677,390 ريالا.

-نادي الشعلة: 552,802 ريال.

– نادي الساحل: 392,466 ريالا.

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