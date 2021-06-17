منصات التبرع الوطنية تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز آليات التعاون ومناقشة التحديات

المواطن - الرياض

عقدت اللجنة التنسيقية للمنصّات الوطنية للتبرع، أمس، اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد صالح بن ماجد، وبحضور مستشار معالي الوزير للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبد المحسن التركي، وممثلي منصّات التبرع الوطنية المرخصة رسميًا في المملكة، في مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك وتحسين آليات التنسيق العملي بين المنصّات بما يعود بالأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف التشغيلية لكل منصة ويسهم في تعظيم أثرها في القطاع غير الربحي بالمملكة.

أهم التحديات

وحضر الاجتماع ممثلو المنصّات، وهم ممثل المنصّة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنصة “وقفي” التابعة للهيئة العامة للأوقاف، ومنصة “جود الإسكان” التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، ومنصة “شفاء” التابعة لصندوق الوقف الصحي، ومنصة “إحسان” التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه المنصات وكذلك المنجزات المحققة عبر مجموعة المنصات الوطنية الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وما أنجزته من مبادرات، ومن أهمها مبادرة مركز التواصل الحكومي لتوعية المجتمع بدور هذه المنصّات، ومبادرة منصة “اعتماد” لتحفيز العطاء الخيري.

أوجه التعاون

كما بحث ممثلو المنصّات الخيرية أوجه التعاون في عدد من المسارات التنظيمية والفنية والتسويقية والتقنية، التي تضمن الموثوقية والشفافية في وصول التبرعات إلى مستحقيها، وتوحِّد الجهود في الأعمال التنموية والخيرية الإنسانية التي تعكس صور التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بما يعود إيجابًا على رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

واختُتِم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات، من أهمها تكليف ممثل منصة “جود الإسكان” بأمانة اللجنة وإطلاق العديد من المبادرات المشتركة في أوقات متعددة من العام الجاري، وتشكيل عدد من اللجان وفرق العمل المشترك.

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