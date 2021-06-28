منصة أبشر تحذر من مواقع مشبوهة تدعي تقديم خدمات إلكترونية

المواطن - الرياض

حذرت منصة أبشر المستخدمين من التعامل مع المواقع المشبوهة والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين.

تحذير من الروابط المشبوهة

وقالت المنصة في بيان مقتضب لها: تنوه منصة أبشر على وجوب التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط: (www.ABSHER.sa ) وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط (www.moi.gov.sa).

وتابعت المنصة: ویرجى الحذر من محاولات التحايل من قبل الجهات المشبوهة عبر روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، وتهدف هذه المحاولات إلى الحصول على بياناتكم واستغلالها.

خطوات التسجيل في منصة أبشر:

وسابقًا أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.

وبينّت أبشر، أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه للاستفادة من خدماتها يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

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