منع مهاجم الترجي التونسي من ممارسة كرة القدم لـ سنة

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إيقاف المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي، لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، لمدة سنة عن ممارسة كرة القدم.

المنشطات تحرم الترجي من الخنيسي لمدة سنة:

وجاء قرار “الكاف” بسبب ثبوت تعاطي اللاعب التونسي صاحب الـ29 سنة للمنشطات.

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه اليوم الأربعاء أن اللاعب طه الخنيسي تم إيقافه عن ممارسة كرة القدم لمدة سنة بعدما أثبتت التحاليل الطبية حصوله على مادة منشطة محظورة في مباراة الترجي ومولودية الجزائر في العاشر من مايو الماضي بـ دوري أبطال إفريقيا.

الخنيسي لن يتواجد في مباراتي الأهلي المصري:

جدير بالذكر أن طه ياسين الخنيسي سيغيب عن مباراتي فريقه التونسي ضد الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 19 يونيو الجاري، وتُقام مباراة العودة في مصر يوم 26 يونيو.

وكان طه الخنيسي فاز بلقب دوري الأبطال الإفريقي مع فريقه التونسي عامي 2018 و2019.

شارك الخبر







شارك الخبر