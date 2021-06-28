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من الأفضل بمباراة إسبانيا وكرواتيا؟
ضمن منافسات يورو 2020

من الأفضل بمباراة إسبانيا وكرواتيا؟

2021/06/28
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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من الأفضل بمباراة إسبانيا وكرواتيا؟ لاعبو إسبانيا - المصدر بوسكيتس - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

تألق قائد الماتادور، سيرجيو بوسكيتس بشكل لافت خلال مباراة إسبانيا وكرواتيا التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

بوسكيتس الأفضل في مباراة إسبانيا وكرواتيا:

وظهر بوسكيتس بشكل أكثر من رائع خلال مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم، وساهم في سيطرة الماتادور على وسط الملعب، حيث أدى دورًا رائعًا مع الثنائي بيدري وكوكي، قبل أن يُغادر عند الدقيقة 101، ويُشارك رودريجو بدلًا منه.

وتُعتبر هذه المباراة الثانية التي يحصد فيها سيرجيو بوسكيتس لقب الأفضل ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، حيث توج بالجائزة ذاتها خلال مواجهة إسبانيا ضد سلوفاكيا في مرحلة المجموعات، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بخماسية دون رد.

 

سيرجيو بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر @EURO2020

إسبانيا إلى ربع النهائي:

ولعب إسبانيا وكرواتيا التي أُقيمت على ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020″، بفوز الماتادور بنتيجة 5/ 3 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وينتظر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة فرنسا ضد سويسرا التي انطلقت، قبل قليل، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020”.

إسبانيا وكرواتيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @EURO2020


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