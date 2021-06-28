من الأفضل بمباراة إسبانيا وكرواتيا؟

المواطن - مروة نبيل

تألق قائد الماتادور، سيرجيو بوسكيتس بشكل لافت خلال مباراة إسبانيا وكرواتيا التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

بوسكيتس الأفضل في مباراة إسبانيا وكرواتيا:

وظهر بوسكيتس بشكل أكثر من رائع خلال مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم، وساهم في سيطرة الماتادور على وسط الملعب، حيث أدى دورًا رائعًا مع الثنائي بيدري وكوكي، قبل أن يُغادر عند الدقيقة 101، ويُشارك رودريجو بدلًا منه.

وتُعتبر هذه المباراة الثانية التي يحصد فيها سيرجيو بوسكيتس لقب الأفضل ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، حيث توج بالجائزة ذاتها خلال مواجهة إسبانيا ضد سلوفاكيا في مرحلة المجموعات، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بخماسية دون رد.

إسبانيا إلى ربع النهائي:

ولعب إسبانيا وكرواتيا التي أُقيمت على ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020″، بفوز الماتادور بنتيجة 5/ 3 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وينتظر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة فرنسا ضد سويسرا التي انطلقت، قبل قليل، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020”.

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