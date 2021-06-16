مهارة توافق على صرف أكثر من 4 ملايين ريال مكافآت وتعويضات لمجلس الإدارة

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول) في مدينة الرياض.

وبحسب بيان شركة مهارة للموارد البشرية على موقع السوق المالية (تداول)، تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

نتائج التصويت:

ووافق مجلس إدارة مهارة للموارد البشرية خلال الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، وكذلك تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

أرباح مرحلية:

وكذلك تمت الموافقة على تعيين إرنست ويونغ وشركاهم مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2021م.

ووافق المجلس أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام بدءاً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 94،108،065 ريالاً سعودياً لعام 2020م.

أعمال وعقود:

وأيضاً الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: سليمان الماجد، عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 5,870,275 ريالاً سعودياً لعام 2020م .

وأخيراً وافق مجلس إدارة مهارة على صرف مبلغ (4,825,500) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

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