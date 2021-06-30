مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا

المواطن- متابعة

لاقت سيارات Rapid في السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا، وعلى ذلك فقد قررت سكودا طرح نسخ معدلة جديدة من هذه السيارات لاجتذاب شريحة أكبر من المشترين.

مواصفات سيارة Rapid من سكودا

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن سكودا تختبر حاليًا نماذج مطورة قليلًا عن نماذج Rapid التي طرحتها العام الفائت، وستضاف إلى هذه المركبات بضع تعديلات تمنحها ملامح رياضية، منها جنح هوائي صغير على مؤخرة صندوق الأمتعة، وتعديلات في شكل وألوان الواجهتين الأمامية والخلفية، فضلا عن حصول هذه السيارات على عجلات رياضية بمقاس 16 إنشًا.

وداخليًا ستختلف المركبات الجديدة عن Rapid الحالية، إذ ستحصل على مقاعد رياضية مزينة بالجلد وبتطريزات خاصة، وستضاف بعض التعديلات على واجهة القيادة وبعض العناصر الداخلية للقمرة.

وستجهز هذه السيارات بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة فرامل وتعليق خاصة.

وستعمل Rapid المعدلة بنوعين من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 125 حصانًا، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بست أو سبع سرعات، بحسب موقع moto1 المختص بأخبار السيارات.

وكانت سيارة السيدان الصغيرة المميزة سكودا رابيد قد تميزت في الآونة الأخيرة بأنها سيارة عائلية مميزة وعملية على طرقات المدينة المزدحمة، وتميزت بتوفيرها المميز للوقود، وتصميمها الذي يوحي بالأناقة والجاذبية.

ومن الداخل فهي تتمتع بكافة التحديثات المميزة المقدمة من شركة سكودا، ومنها شاشة الترفيه الجديدة المميزة وشاشة العدادات الحديثة.

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