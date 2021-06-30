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مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا
تتمتع بمظهر أكثر رياضية

مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا

2021/06/30
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيأخبار السيارات, حصاد اليوم
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مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا
المواطن- متابعة

لاقت سيارات Rapid في السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا، وعلى ذلك فقد قررت سكودا طرح نسخ معدلة جديدة من هذه السيارات لاجتذاب شريحة أكبر من المشترين.

مواصفات سيارة Rapid من سكودا

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن سكودا تختبر حاليًا نماذج مطورة قليلًا عن نماذج Rapid التي طرحتها العام الفائت، وستضاف إلى هذه المركبات بضع تعديلات تمنحها ملامح رياضية، منها جنح هوائي صغير على مؤخرة صندوق الأمتعة، وتعديلات في شكل وألوان الواجهتين الأمامية والخلفية، فضلا عن حصول هذه السيارات على عجلات رياضية بمقاس 16 إنشًا.

مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا

وداخليًا ستختلف المركبات الجديدة عن Rapid الحالية، إذ ستحصل على مقاعد رياضية مزينة بالجلد وبتطريزات خاصة، وستضاف بعض التعديلات على واجهة القيادة وبعض العناصر الداخلية للقمرة.

وستجهز هذه السيارات بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة فرامل وتعليق خاصة.

وستعمل Rapid المعدلة بنوعين من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 125 حصانًا، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بست أو سبع سرعات، بحسب موقع moto1 المختص بأخبار السيارات.

مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا
مواصفات سيارة Rapid

وكانت سيارة السيدان الصغيرة المميزة سكودا رابيد قد تميزت في الآونة الأخيرة بأنها سيارة عائلية مميزة وعملية على طرقات المدينة المزدحمة، وتميزت بتوفيرها المميز للوقود، وتصميمها الذي يوحي بالأناقة والجاذبية.

ومن الداخل فهي تتمتع بكافة التحديثات المميزة المقدمة من شركة سكودا، ومنها شاشة الترفيه الجديدة المميزة وشاشة العدادات الحديثة.

مواصفات سيارة Rapid الجديدة من سكودا
مواصفات سيارة Rapid


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