مواصفات هاتف هواوي الجديد nova 8 

المواطن- متابعة

أثارت النسخة المخصصة لشبكات 5G من هاتف هواوي الجديد Huawei nova 8 5G انتباه محبي التقنية لسماتها المتطورة والمميزة.

مواصفات هاتف هواوي الجديد

وحصل هاتف هواوي الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (160.1/74.1/7.6) ملم، وزنه 169 غ، وجُهز الهيكل بشاشة OLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبًا.

ويضمن سرعة الأداء لهذا الهاتف معالج Kirin 985 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G77 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كاميرا الهاتف

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وصنفت من بين أبرز كاميرات الهواتف الحديثة، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

نظام تشغيل هواوي

ويُذكر أن شركة هواوي أطلقت الإصدار الثاني من نظام التشغيل الداخلي الجديد المعروف باسم هارموني، لتودع بذلك أجهزة هواوي نظام أندرويد، ويتميز بأنه يعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وليس فقط أجهزة التليفون الذكية.

وفي الوقت نفسه، أطلقت هواوي متجر التطبيقات الخاص بها آب غاليري في جميع أنحاء العالم، والمتاح للتحميل على جميع هواتفها الذكية، ويأتي المتجر الجديد مثبتاً مسبقاً على هواتف هواوي بي 20 وهواوي بي 20 برو التي تم إطلاقها أخيراً.

يتضمن المتجر 5 علامات تبويب هي: Featured وCategory وTop وManager إضافة إلى تبويب Me الخاص بإعدادات المستخدم وتفضيلات التطبيق.

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