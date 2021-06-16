مواعيد التسجيل في الكليات التقنية بالرياض

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1442 – 1443هـ في كافة الكليات التقنية والبرامج التدريبية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في كلا الفترتين الصباحية والمسائية.

التسجيل في الكليات التقنية

وسيتاح التسجيل في الكليات التقنية للبنين بمنطقة الرياض من تاريخ 24 / 11 وحتى 30 / 11 عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض في حين أن مواعيد التسجيل للكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض عبر نفس البوابة ستتاح ابتداءً من 25 / 11 وحتى 1 / 12، وأما الكليات التقنية للبنات ببقية مدن ومحافظات المنطقة عدا مدينة الرياض فسيكون التقديم عبر بوابة “قبولي” الخاصة بالمؤسسة ابتداءً من 17 / 11 وحتى 27 / 11.

التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية

ويبدأ التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد التدريب في السجون والبرامج القصيرة ابتداءً من 24 / 11 وحتى 4 / 12 عبر بوابة “قبولي”، التي تتيح التسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية للبنين وللبنات بالمنطقة في الفترة المسائية ابتداءً من 17 / 11 ولمدة عشرة أيام، وما يخص برنامج اللغة الإنجليزية المكثفه للبنين وللبنات فيبدأ التسجيل فيه من تاريخ 28 / 11 وحتى 4 / 12، ويبدأ التسجيل لدرجة البكالوريوس للبنين والبنات في فترتيه الصباحية والمسائية من تاريخ 10 / 11 ولمدة عشرة أيام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن فترة التنسيق للقبول والتسجيل تتطلب العمل على رفع الطاقات الاستيعابية للمنشات لاحتواء أكبر نسبة من أبنائنا المتدربين والمتدربات والذين هم أمل هذا الوطن للوصول بهم إلى أعلى مستويات التدريب لإخراج جيل يليق بطموح هذا الوطن وقيادته تماشيًا مع الرؤية العظيمة 2030 كما أن تزايد القبول على برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يؤكد الاتجاه العملي لشبابنا وشاباتنا ويدعم ذلك وجودهم المشرف ميدانيًا.

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