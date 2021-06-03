مورايس يودع الهلال بـ الزي السعودي

المواطن - محمد سمعه

ودع البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الهلال، النادي اليوم الخميس وذلك بعد نهاية مهمته مع الفريق الأول، عقب نهاية موسم 2020/2021.

الهلال يثمن عمل مورايس وطاقمه

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن فهد بن نافل رئيس النادي قدم شكره وتقديره للمدرب مورايس ولطاقمه المساعد، وذلك بعد انتهاء فترة عملهم في النادي، خلال لقائه بهم اليوم الخميس، مثمنًا كافة جهودهم التي توجوها ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحسيني يكشف كواليس العمل المؤقت داخل الزعيم

وكان المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني، عاون المدرب مورايس في مهمته المؤقتة داخل أزرق العاصمة بدءًا من مباراة الشباب بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أُقيمت في السابع من مايو الماضي، وانتهت بفوز الزعيم بخماسية لهدف.

وقال الحسيني في تصريحات لإذاعة يو إف إم: “لقد وافقت على تدريب الزعيم دون أي شروط لأنه لا يمكن رفض تدريب النادي بعد ظروف تغيير المدربين”.

وأضاف الحسيني: “قلت لنجوم الزعيم، أنتم الآن تتحكمون في مشاعر الجماهير، لذا عليكم إعادة البسمة لهم”.

وواصل الحسيني قائلًا: “في فترة المدرب خوسيه مورايس كنا نستخدم تكتيك المدرب رازفان لوشيسكو، ولا بد من أن يكون لدينا دوري رديف، سيكون هذا مفيدًا للغاية”.

يذكر أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، تولى مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بـ الهلال عقب رحيل مورايس.

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