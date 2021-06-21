موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة كأس مصر، حيث تطمح جماهير الأبيض في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

الزمالك ضد مصر المقاصة:

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد مصر المقاصة على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، حيث ستُقام المباراة غدًا الثلاثاء، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أنه استعاد مستواه مؤخرًا، ونجح في تحقيق الفوز على أسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيواجه الفريق الفائز من مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

الفريقان في الدوري المصري:

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأبيض بشكل مميز في الدوري المصري لكرة القدم قبل مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 7 مرات، والهزيمة في مواجهتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، من الفوز 10 مرات، والتعادل 6 مرات، والهزيمة في 9 مواجهات.

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