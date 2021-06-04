موعد مباراة السعودية واليمن والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة منتخبي السعودية واليمن، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، كما ستُنقل على قناة Ksa Sports 1 HD.

المنتخب السعودي يحتل صدارة مجموعته بالتصفيات:

وقبل المباراة، يتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني، أما المنتخب اليمني فمتواجد في المركز الخامس والأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكان المنتخب السعودي فاز في آخر مباراة له في التصفيات على حساب منتخب فلسطين بخماسية دون رد يوم 30 مارس الماضي، بينما فاز منتخب سنغافورة على منتخب اليمن بهدفين مقابل هدف في نوفمبر 2019 ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات.

الكشف عن أسعار تذاكر مباراة السعودية واليمن:

يذكر أن كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية واليمن التي تقام غدًا السبت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالًا مرورًا بـ 50 و 75 ريالًا كما تم تخصيص تذاكر بسعري 500 و 1000 ريال للحاضرين في اللقاء.

وكان المنتخب السعودي خاض مساء أمس الخميس تدريبًا مغلقًا أمام وسائل الإعلام، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. يذكر أن لقاء الدور الأول بين المنتخبين كان أُقيم في سبتمبر 2019 وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

شارك الخبر







شارك الخبر