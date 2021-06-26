موعد مباراة السعودية وتونس

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لخوض مباراة السعودية وتونس غدًا الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقامة حاليًّا في مصر.

توقيت مباراة السعودية وتونس:

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، السابعة مساءً بتوقيت مصر، حيث تُقام على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وكان لاعبو الأخضر أجروا تدريباتهم اليوم السبت على الملعب الرديف لـ ملعب القاهرة الدولي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي.

يُذكر أن مجموعة “الأخضر” في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

الأخضر يُبدع في أول مباراتين:

وقبل مباراة المنتخب السعودي ضد تونس، كان الأخضر فاز على أوزبكستان بثنائية دون رد، وهزم المنتخب اليمني أيضًا بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الأخضر المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بينما يأتي المنتخب التونسي ثانيًا برصيد 6 نقاط.

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