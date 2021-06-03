موعد مباراة منتخب الأرجنتين بـ تصفيات كأس العالم 2022

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مباراة منتخب الأرجنتين ضد تشيلي التي تُقام فجر الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب أونيكو دي سيوداديس في الأرجنتين.

الأرجنتين تهدف صدارة تصفيات كأس العالم 2022

ويسعى فريق الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني لتحقيق الفوز، وذلك وصولًا للنقطة رقم 13 والانفراد بصدارة التصفيات، بفارق نقطة عن المنتخب البرازيلي.

تفوق واضح لـ تشيلي على منتخب الأرجنتين

وسبق لـ الأرجنتين أن لعبت مع تشيلي في مباراتين نهائيتين لـ بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و 2016، وانتهت المباراتان بفوز منتخب تشيلي وحصده للقب مرتين.

مدرب الأرجنتين غاضب من نقل كوبا أمريكا إلى البرازيل

وبوقت سابق، كان ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، هاجم قرار نقل بطولة كوبا أمريكا من الأرجنتين إلى البرازيل، وذلك بسبب وباء كورونا.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قرر نقل بطولة كوبا أمريكا من كولومبيا إلى الأرجنتين مسبقًا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كولومبيا، ثم نُقلت البطولة لاحقًا من الأرجنتين إلى البرازيل لارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.

وأكد سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين على أن بلاده لم تقصر وفعلت كل شيء لاستضافة البطولة مضيفًا أن قرار نقل البطولة إلى البرازيل خاطئ وذلك بسبب معاناة البرازيل من أسوأ وضع بسبب كورونا، خاصة أن الأوضاع في البرازيل لا تختلف عن التي موجودة في الأرجنتين على حد قول سكالوني.

وأشار سكالوني إلى أن قرار نقل استضافة كوبا أمريكا لـ البرازيل أربك حساباته حول إقامة معسكر الفريق الأرجنتيني استعدادًا للبطولة، خاصة في ظل التعقيدات الموجودة حول السفر بسبب كورونا.

شارك الخبر







شارك الخبر