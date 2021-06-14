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موعد مباريات الاثنين في بطولة اليورو 2020
ضمن مباريات دور المجموعات

موعد مباريات الاثنين في بطولة اليورو 2020

2021/06/14
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد مباريات الاثنين في بطولة اليورو 2020 بطولة اليورو
المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الاثنين 3 مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” وذلك ضمن منافسات دور المجموعات.

توقيت مباريات اليوم الاثنين في يورو 2020

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي إسكتلندا والتشيك وتبدأ في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت المملكة على ملعب هاميدن بارك في إسكتلندا.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي بولندا وسلوفاكيا حيث تنطلق في السابعة مساءً على ملعب جازيروم آرينا في روسيا.

بينما تلعب إسبانيا مع السويد اليوم في تمام العاشرة مساءً على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

بطولة اليورو 2020

نتائج مباريات أمس الأحد 

وكانت مباريات أمس الأحد في بطولة كأس أمم أوروبا، انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي على كرواتيا بهدف دون مقابل، بينما فازت النمسا على مقدونيا الشمالية بثلاثية لهدف، وفازت هولندا في مباراة مثيرة على أوكرانيا بثلاثية مقابل هدفين.


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