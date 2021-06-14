موعد مباريات الاثنين في بطولة اليورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الاثنين 3 مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” وذلك ضمن منافسات دور المجموعات.

توقيت مباريات اليوم الاثنين في يورو 2020

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي إسكتلندا والتشيك وتبدأ في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت المملكة على ملعب هاميدن بارك في إسكتلندا.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي بولندا وسلوفاكيا حيث تنطلق في السابعة مساءً على ملعب جازيروم آرينا في روسيا.

بينما تلعب إسبانيا مع السويد اليوم في تمام العاشرة مساءً على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

نتائج مباريات أمس الأحد

وكانت مباريات أمس الأحد في بطولة كأس أمم أوروبا، انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي على كرواتيا بهدف دون مقابل، بينما فازت النمسا على مقدونيا الشمالية بثلاثية لهدف، وفازت هولندا في مباراة مثيرة على أوكرانيا بثلاثية مقابل هدفين.

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