موعد مباريات السبت في يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

موعد مباريات اليوم

وستكون المباراة الأولى بين فريقي المجر وفرنسا حيث تبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث تنطلق على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي البرتغال وألمانيا وتنطلق في السابعة مساءً على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وتُختتم مباريات اليوم السبت بلقاء إسبانيا لـ منتخب بولندا في تمام العاشرة مساءً حيث تُقام المباراة على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

نتائج مباريات أمس في يورو 2020

وكانت مباريات أمس الجمعة انتهت بفوز السويد على سلوفاكيا بهدف دون مقابل، بينما تعادل المنتخب الكرواتي مع منتخب التشيك بهدف لكل فريق، وتعادل المنتخب الإنجليزي مع جاره إسكتلندا بدون أهداف.

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