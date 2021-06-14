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موقف جارديم من عروض رحيل غوميز
وسط اهتمام أندية خليجية

موقف جارديم من عروض رحيل غوميز

2021/06/14
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موقف جارديم من عروض رحيل غوميز احتفال غوميز - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

حسم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مصير المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

عروض خليجية لرحيل غوميز:

وارتبط اسم غوميز خلال الفترة الماضية بالرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الإدارة بتدعيم صفوف الفريق بصفقات أجنبية جديدة، إلا أن الأمر تغير عقب التعاقد مع جارديم الذي أبدى تمسكه بالمهاجم الفرنسي.

جارديم
جارديم – المصدر @Alhilal_FC

وأكد الصحافي التركي الشهير أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المهاجم الفرنسي تلقى أكثر من عرض مغري من أندية إماراتية وقطرية، من أجل الانضمام إلى صفوفهما الموسم المقبل.

وقال كونور: “ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد للهلال، لن يتخلى عن هداف الفريق السعودي غوميز بسهولة، واللاعب الفرنسي سعيد للغاية ومرتاح حاليًّا في فريق الهلال، ولا يفكر في الرحيل عنه بالسوق الصيفية”.

الهلال
المهاجم الفرنسي – المصدر spl

المهاجم الفرنسي يتألق:

وكان المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صيف عام 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي، ويمتد حتى يونيو 2022، وتوج بالعديد من الألقاب منها الدوري السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا.

وأشاد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بالفرنسي غوميز مؤخرًا، وقال: “يتبقى في عقده عام واحد، وأراه قادرًا على كسر مزيد من الأرقام في الموسم القادم مع جارديم، وفي الحفل الذي أقمناه له بعد تسجيل 100 هدفًا طلبت منه أن يحرز أكثر من 50 هدفًا في الموسم المقبل”.

غوميز
مهاجم الهلال – المصدر @SPL


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