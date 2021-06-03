ميتريتا يُورط الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ورط اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتا فريقه النادي الأهلي وذلك بعدما حسم مصيره مع الفريق بعد نهاية موسم 2020/2021.

وكان ميتريتا ألمح في أكثر من مناسبة أنه لا يود الاستمرار في الراقي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها من الإدارة السابقة للنادي برئاسة عبدالإله مؤمنة.

الوعود التي قُدمت لـ ميتريتا لم تُنفذ

وأفادت صحيفة Digi Sport الرومانية بأن ميتريتا لا يود البقاء في الراقي مفضلًا الرحيل بسبب الوعود التي لم تُنفذ حول حصوله على مستحقاته المالية.

وكان ميتريتا انضم إلى الراقي في صيف عام 2020 قادمًا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي.

فيجسا هدد الأهلي من قبل

وتُعد مشكلة مستحقات ميتريتا ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يقابلها الأهلي، حيث سبق وأن هدد اللاعب الصربي فيجسا بالرحيل عن الراقي إذا لم يتلق مستحقاته المالية المتأخرة.

أزمات عديدة عانى منها الأهلي السعودي

وكان الراقي مر بالعديد من الأزمات الإدارية التي أثرت على مستوى الفريق الكروي الأول بموسم 2020/2021، حيث أنهى الراقي الموسم محتلًا المركز الثامن بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر يبدو أن إدارة الأهلي السعودي قد نجحت في التوصل لاتفاق مع المدرب البلجيكي بيسنك هاسي مدرب نادي الرائد السابق لتدريب الفريق الأول خلفًا للروماني لورينت ريجيكامب الذي من المتوقع رحيله عقب نهاية موسم 2020/2021.

وكان الراقي أقال المدرب الصربي ميلويفيتش وعيّن المدرب ريجيكامب حتى نهاية موسم 2020/2021.

شارك الخبر







شارك الخبر