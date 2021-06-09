ميشيجن تسجل أول إصابة بـ فيروس هانتا القاتل وهذه طرق العدوى

المواطن - متابعة

أعلنت ولاية ميشيجن الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس هانتا، وهو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة.

فيروس هانتا:

وذكر مسؤولو الصحة في ميشيجن أن امرأة في مقاطعة واشتناو دخلت المستشفى، وهي تعاني من مرض رئوي خطير تبين أنه فيروس هانتا، حيث رجح أن تكون السيدة قد أصيبت بهذا الفيروس عندما كانت تنظف مسكناً غير مأهول يحتوي على علامات تظهر إصابة قوارض بالفيروس.

حالات نادرة:

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات فيروس هانتا نادرة، وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول والمزارع موطنا مناسبا لمضيفات القوارض للفيروس، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض على سبيل المثال، المنازل والحظائر والمباني الملحقة والمظلات هي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس.

طرق العدوى:

وتنجم العدوى نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، أن كل سلالة من فيروسات هانتا مرتبطة بأنواع مضيفة من القوارض، وأن هذه الفيروسات تنتقل في ما يعرف بـ الانتقال الجوي، أي بواسطة الهواء المحيط، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب في الهواء وتصيب الفرد، وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا، إذا عضه حيوان مصاب.

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