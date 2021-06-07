ميلان يسعى لضم 5 لاعبين من الريال

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي ميلان الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم 5 لاعبين من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يستهدف التعاقد مع لاعبين من الريال

ووضع نادي ريال مدريد الإسباني عددًا من لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل توفير المال اللازم لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن نادي ميلان سوف يتدخل لمساعدة ريال مدريد، حيث يرغب في ضم 5 لاعبين من صفوفه.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “ميلان يسعى لتعزيز صفوفه بقوة بعد العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي وضع عينه على أكثر من لاعب في المرينغي”.

دياز على رأس المطلوبين

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجم الإسباني براهيم دياز يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا إلى ميلان وقدم مستويات مميزة.

وأوضحت “كورييري ديلو سبورت” أن ميلان يتطلع لتجديد إعارة براهيم دياز، مع وضع بند بخيار الشراء النهائي بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتابعت: “الرباعي الآخر، فهم ألفارو أودريوزولا وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، ومن المقرر أن يعقد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جلسة مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لطلب هؤلاء اللاعبين”.

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