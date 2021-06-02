نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد تقني عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

اختتم نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المكلف، المهندس صالح الحوشاني، زيارته للمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، حيث قام اليوم يرافقه مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي ومدير إدارة الخدمات العامة بالمؤسسة المهندس سالم القحطاني بجولة تفقدية شملت زيارة الكلية التقنية بأبها وفرع الكلية التقنية بأحد رفيدة، كما زار مشروع كلية السياحة والفندقة وإسكان المدربين والمتدربين بخميس مشيط.

زيارات تفقدية:

وكان المهندس الحوشاني قد زار أمس الكلية التقنية للبنين بتنومة والكلية التقنية للبنين بالنماص ومشروع الكلية التقنية للبنين بالنماص ومبنى الكلية التقنية للبنات بالنماص.

اهتمام المسؤولين:

من جانبه عبر مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان الحفظي عن شكره وتقديره للمهندس الحوشاني على زيارته التفقدية والتي تجسد اهتمام المسؤولين بالمؤسسة، وفي مقدمتهم معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد والتي تهدف إلى الاطلاع على مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية ومستوى الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن المهندس الحوشاني أكد علي جميع منسوبي تقني عسير ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا داخل المنشآت التدريبية، وأهاب بالجميع تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

فيما ناقش نائب المحافظ الترتيبات الخاصة لبداية العام التدريبي الجديد والتنبيه على عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمات المساندة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير.

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