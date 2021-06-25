نائب وزير الحج : 3 ساعات للسداد ومن يتأخر ستذهب الفرصة لغيره

المواطن - الرياض

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للتسديد أو تذهب الفرصة لشخص آخر ومن تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

الحج تخصص أرقامًا لذوى الاحتياجات الخاصة:

وأضاف الدكتور عبدالفتاح مشاط، خلال مداخلة هاتفية قناة الإخبارية، بالقول:” بأنه تم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام”.

ونوه نائب وزير الحج والعمرة، بأن الرسائل المرسلة هي للترشيح ولا تعتبر قبولًا نهائيًا حتى تتحقق الشروط.

وأكد أنه تم تسجيل 558 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية لحج هذا العام، منوهًا بأنه تم ربط المسار الإلكتروني لحج 1442 بتطبيقي “أبشر” و”توكلنا”.

المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني للحج:

أفصحت الوزارة عبر منشور لها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن 7 خطوات يتيح اتباعها إتمام المرحلة الثانية من التسجيل والتي جاءت كالآتي:

1- إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

2- دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية.

3- استعراض الضوابط والشروط.

4- للمتأهل إمكانية إضافة مرافق ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

5- استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة.

6- إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد.

7- صدور تصريح الحج.

اشتراطات حج 1442

وكانت وزارة الحج قد أعلنت في وقت سابق عن ضوابط حج 1442 كما يلي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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