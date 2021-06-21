نافس نقطة تحول بمستقبل صناعة الرياضة في السعودية

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على أن مشروع “نافس” سيكون نقطة تحول في مستقبل صناعة الرياضة في السعودية، وذلك بعد أن تم تدشينه اليوم الاثنين.

وأشار وزير الرياضة إلى أن المشروع سيكون فرصة ذهبية لـ جلب المستثمرين والقطاع الخاص من أجل الاستثمار في مستقبل الرياضة في المملكة.

مشروع نافس يسعى للمساهمة بتحقيق أهداف الرؤية

ويندرج المشروع ضمن سعي وزارة الرياضة إلى المساهمة بشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف المشروع عن الرياضات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بعد تدشينه اليوم.

27 رياضة تم إدراجهم بالمرحلة الأولى

ويُوجد 27 رياضة تم إدراجهم بالمرحلة الأولى من المشروع وهم كالتالي: “كرة السلة، الإسكواش، التجديف، التجديف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الجوجيستو، المصارعة، فنون القتال المتنوعة، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينج، التزلج الشراعي، الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الإلكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية، الريشة الطائرة، الفروسية”.

وكانت وزارة الرياضة أشارت إلى استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات والدعم اللازم للمستثمرين لتسهيل خدمة التراخيص والمساعدة في حصولهم على عضوية الاتحاد المعني ولاسيما أن هذا المشروع يشهد تعاونًا كبيرًا مع مختلف الوزارات والمؤسسات في السعودية.

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