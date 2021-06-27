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نتائج مباريات اليوم في كأس العرب للشباب
ضمن منافسات الجولة الأخيرة

نتائج مباريات اليوم في كأس العرب للشباب

2021/06/27
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نتائج مباريات اليوم في كأس العرب للشباب جانب من المباراة - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مساء الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم في بطولة كأس العرب للشباب بمواجهة منتخب السنغال تحت 20 عامًا لنظيره العراق، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث سجل هدف أسود التيرانجا سليمان فاي، فيما أحرز عبدالرزاق قاسم هدف أسود الرافدين.

السنغال ضد العراق
مباراة السنغال والعراق – المصدر @UAFAAC

ونجح منتخب جزر القمر تحت 20 عامًا في تحقيق الفوز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم محمود عادل، حدار أبطاح وفهد ياسين، فيما أحرز علي قصاص هدف منتخب بلاده الوحيد.

وبعد مباريات اليوم، رفع منتخب السنغال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس العرب للشباب، وبفارق نقطة واحدة عن جزر القمر الوصيف، وتأهلا إلى الدور التالي، وحل العراق ثالثًا بـ4 نقاط، وتذيلت لبنان الترتيب بدون رصيد.

جزر القمر ولبنان في مباريات اليوم بكأس العرب
مباراة جزر القمر ولبنان – المصدر @UAFAAC

السعودية وتونس يتأهلان:

وتمكن منتخب اليمن من تحقيق الفوز على نظيره الأوزباكستاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزهم قاسم الشرقي، عمار نعمان وعماد الجديمة، فيما سجل عبداللاخ بولدوشيف هدف منتخب بلاده الوحيد في المباراة.

أوزبكستان ضد اليمن
مباراة أوزبكستان واليمن – المصدر @UAFAAC

واُختتمت مباريات اليوم في كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بفوز منتخب تونس على السعودية بهدفين مقابل هدف، سجلهما هاني جرتيله، فيما أحرز مشاري النمر هدف الأخضر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات كأس العرب، وتجمد رصيد الأخضر عند 6 نقاط في المركز الثاني، وتأهلا سويًّا إلى ربع النهائي، وحصدت اليمن أول ثلاث نقاط، وتذيلت أوزبكستان الترتيب بدون رصيد.

الأخضر الشاب
المنتخب السعودي للشباب – المصدر @SaudiNT


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