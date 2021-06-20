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نتائج مباريات اليوم في كأس العرب

نتائج مباريات اليوم في كأس العرب

2021/06/20
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نتائج مباريات اليوم في كأس العرب مباراة مصر والنيجر - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة بـ4 مباريات انتهت جميعها بالفوز.

كأس العرب للشباب:

ويشارك في كأس العرب للشباب 16 منتخبًا، حيث انضم إلى المنتخبات العربية كل من منتخب السنغال للمرة الثاني على التوالي بعدما حقق لقب النسخة الماضية، بجانب النيجر، طاجيكستان وأوزبكستان، وتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 20 يونيو وحتى السادس من شهر يوليو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب مصر تحت 20 عاما
لاعبو منتخب مصر – المصدر @UAFAAC

نتائج مباريات اليوم:

وافتتح منتخب مصر تحت 20 عامًا مشواره في بطولة كأس العرب للشباب بالفوز على نظيره النيجر بهدفين دون رد سجلهما عبدالرحمن السيد ويوسف أحمد.

واكتسح المنتخب المغربي نظيره الطاجاكستاني بنتيجة 6/ 1، وأحرز سداسية أسود الأطلس كل من؛ عمر صديق، بلال الخنوس، حسن أقبوب وإلياس بوغافر، بجانب ثنائية للاعب محمد رديد، فيما سجل خوسرو تاهيروف هدف منتخب بلاده الوحيد.

المغرب ضد طاجيكستان
مباراة المغرب وطاجيكستان – المصدر @UAFAAC

وحقق المنتخب الإماراتي فوزًا عريضًا على نظيره الجيبوتي، حيث فاز بثمانية أهداف دون رد سجلها، محمد اليماحي، عيسى الحراصي، سلطان الأميري، محمد الوافي، مبارك بن زامه وضاري المازي، بالإضافة إلى ثنائية للاعب منصور المنهالي.

منتخب الإمارات للشباب
لاعبو الإمارات – المصدر @UAFAAC

وفي ختام مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، تمكن منتخب الجزائر تحت 20 عامًا من تحقيق فوز في الوقت القاتل ضد موريتانيا بهدف دون رد سجله اللاعب عصام بوعون.

الجزائر ضد موريتانيا
مباراة الجزائر وموريتانيا – المصدر @UAFAAC


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