نتائج منتخب السعودية في ختام المجموعات

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه في ختام المجموعات الأولية من تصفيات كأس العالم، خلال مباراته ضد أوزبكستان اليوم.

السعودية ضد أوزبكستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد منتخب السعودية الأول بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

منتخب السعودية يتألق

ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في الفوز 7 مرات من أصل 10 مشاركات سابقة له في ختام مرحلة المجموعات الأولية من تصفيات كأس العالم، ويطمح الأخضر لتحقيق فوز يؤهله إلى المرحلة القادمة.

وفاز الأخضر 7 مرات على حساب منتخبات قطر، اليمن، الكويت، تايبيه، فيتنام، سيريلانكا وأوزبكستان، وخسر أمام إيران وأستراليا، وتعادل مع الإمارات في آخر جولات المجموعات الأولية من تصفيات كأس العالم.

وتسببت الخسارتان ضد إيران وأستراليا في ابتعاد منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، فيما لم يؤثر تعادله مع الإمارات على الصعود للمرة الثامنة في تاريخه إلى المجموعات النهائية.

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