نجم إنتر ميلان مطلوب في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إسبانية: إن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في العودة لـ الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.

وكان سانشيز تألق مع الإنتر بموسم 2020/ 2021، حيث ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 10 سنوات.

ويست هام يعود لمطاردة نجم إنتر ميلان من جديد:

وقالت شبكة Estadio Deportivo الإسبانية: إن ويست هام يونايتد يفكر في التعاقد مع أليكسيس سانشيز في صيف 2021.

وأضافت الشبكة أن ويست هام كان مهتمًّا بضم سانشيز من الإنتر، لكن النادي الإيطالي رفض وقتها التفريط في نجمه التشيلي.

يذكر أن سانشيز سبق له أن خاض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي، مع أرسنال ثم مانشستر يونايتد قبل الرحيل إلى الكالتشيو الإيطالي.

إنجازات سانشيز مع تشيلي:

وفاز سانشيز من قبل بلقبين في بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و 2016 مع منتخب تشيلي، على حساب منتخب الأرجنتين.

شارك الخبر







شارك الخبر