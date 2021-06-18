نجم هولندا يسير على خطى كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

سار اللاعب ممفيس ديباي نجم منتخب هولندا الأول لـ كرة القدم على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك في بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

نجم هولندا يستغل خطأ ألابا

وكان ديباي سجل الهدف الأول للمنتخب الهولندي في شباك النمسا من ركلة جزاء احتُسبت بعد خطأ من دافيد ألابا قائد المنتخب النمساوي.

وذكرت شبكة Squawaka للأرقام والإحصائيات أن ديباي أصبح ثاني لاعب يسجل هدفًا من ركلة جزاء ببطولة اليورو بعد ركلة الجزاء التي سجلها كريستيانو رونالدو في شباك منتخب المجر يوم الثلاثاء الماضي.

المنتخب الهولندي يلتحق بـ إيطاليا وبلجيكا

وأصبح المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين إلى ثمن نهائي يورو 2020 ملتحقًا بالمنتخبين الإيطالي والبلجيكي، بعد الوصول إلى النقطة السادسة من الفوز في مباراتين.

يذكر أن المنتخب الهولندي سوف يواجه، منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يلعب منتخب النمسا مع نظيره الأوكراني.

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