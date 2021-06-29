نصائح ريما بنت بندر لرائدات الأعمال السعوديات

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وجهت سفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، رسائل ونصائح إلى رائدات الأعمال السعوديات، حيث قالت لهن إنه يجب أن يحلمن بشكل أكبر ويطرقن كل الأبواب التي باتت مفتوحة الآن لاستقبالهن.

وجاء ذلك في حوار مع موقع Atlantic Council على هامش ورشة عمل حول تحفيز ريادة الأعمال النسائية والابتكار في المملكة، حيث قالت السفيرة السعودية إن المملكة قد شرعت في صناعة تحول اقتصادي أساسي وشمل ذلك ارتفاعًا كبيرًا في ريادة الأعمال ولعبت المرأة دورًا أكبر في اقتصاد البلاد.

وتابعت: الآن باتت النساء السعوديات مهيآت للاستفادة الكاملة من وتيرة التغيير السريع، وفي الاقتصاد السعودي اليوم، يمكن للمرء أن يشعر بالديناميكية والإبداع في القطاعات والفرص الجديدة التي يتم إنشاؤها وتوسيعها، ونريد أن نرى المزيد من النساء يأخذن مكانهن الصحيح في القيادة في الاقتصاد وفي المجتمع السعودي.

رؤية 2030 غيرت كل شيء

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر على أن رؤية 2030 غيرت كل شيء، متابعة: عندما ألقي نظرة على رائدات الأعمال الشابات، أرى المستقبل الواعد، حيث باتت الفرص الآن متاحة للتطوير المالي والدعم والنمو.

وأضافت: القيد الوحيد الموجود اليوم هو حلمك أنتِ، متابعة أن رؤية 2030 قد فتحت الكثير من الفرص للنساء ليس فقط ليحلمن ولكن ليحققن أحلامهن، هذا هو الاختلاف العميق عن الماضي وهو تحول أساسي.

ولفتت السفيرة السعودية إلى أن هناك زيادة في أعداد النساء اللاتي يدخلن في أعمالهن الخاصة بفضل التكنولوجيا وتطبيقات التوصيل وحلول التجارة الإلكترونية لطرح أفكارهن المبتكرة والبدء في البحث عن مصادر، وأضافت أن اختراق الإنترنت والوصول الرقمي يساعدان في ذلك أيضًا.

التحديات التي تواجه رائدات الأعمال واستراتيجيات مواجهتها

وتحدثت الأميرة ريما بنت بندر بشفافية عن التحدي المستمر لرائدات الأعمال وهو الحصول على التمويل، لكنها أشارت إلى أن هذه المشكلة ليست فقط في السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم، حيث كان هناك رجال أعمال أكثر من سيدات الأعمال تاريخيًا، مما يعني أن المستثمرين أكثر اعتيادًا على تمويل رواد الأعمال من الرجال، وحثت سيدات الأعمال على الحصول على المشورة والدعم بشأن هيكلة أعمالهن وإدارتها لضمان أن تكون مساعيهن تنافسية وقابلة للتنفيذ والتطوير.

ومن ضمن التحديات التي تم ذكرها في ورشة العمل والتي تواجه النساء هي:

الافتقار إلى المعرفة المالية، وانعدام الثقة، وصعوبة الحصول على التمويل والحصول على القروض، والعبء الثقيل لمسؤوليات تقديم الرعاية.

أهمية الثقافة المالية والأمن المالي

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر في الوقت نفسه على أهمية الثقافة المالية والأمن المالي لجميع رائدات الأعمال لضمان ألا يصبح انعدام الأمن المالي عامل ضغط كبير يعرقل مسعى الأعمال.

ولفتت السفيرة السعودية إلى جانب مضيء بقولها: وفقًا لتقرير صدر عام 2019، فإن 16% من مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة اهم من النساء.

ووجهت الأميرة ريما بنت بندر سيدات الأعمال لزيارة مواقع وزارة التجارة السعودية والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) للحصول على مزيد من الموارد حول فرص التمويل لأعمالهن.

نصائح الأميرة ريما لرائدات الأعمال

شجعت الأميرة ريما بنت بندر رائدات الأعمال على ما يلي:

أخذ دروس الخطابة والمناظرة

الحصول على المشورة من الخبراء بشأن الكفاءات التجارية الأساسية في المجالات التي تكون فيها ضعيفة.

الفكرة الرائعة وحدها لا تكفي، بل يجب خوض التحدي وامتلاك الثقة من أجل إثبات مدى روعتها.

المضي قدمًا رغم الرفض.

الحصول على وظيفة في الصناعة المتعلقة بفكرة العمل، والتعلم من شخص في هذا المجال وتطوير المفاهيم.

النظر في الفجوات وإيجاد فريق يكمل قدراتهن ويسألن أنفسهن ما الذي يسوق فكرتهن.

التحلي بالشجاعة للتحدث علنًا ومشاركة قصص النجاح والفشل

شارك الخبر







مقالات ذات صلة