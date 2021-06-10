نصف مليار جرعة لقاح من فايزر وبايونتك لدعم الدول محدودة الدخل

المواطن - متابعة

وافقت شركة فايزر وبايونتك على تزويد واشنطن بنصف مليار جرعة لقاح لدعم الدول محدودة الدخل.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرت العربية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

لقاح الأطفال:

ويترقب العالم إجراء اختبار على لقاح فايزر/ بيونتك على الأطفال تحت سن 12 عامًا في المرحلة الأخيرة من دراسة تسعى لتوسيع مدى الوقاية من كوفيد-19 لمختلف الأعمار.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء الماضي، بأن الشركتين المتعاونتين في تصنيع اللقاح فايزر وبيونتك أعلنتا اليوم اعتزامهما بدء تجربة اللقاح في غضون أسابيع، وستسجلان ما يصل إلى 4500 مشارك في أكثر من 90 موقعًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

فئات عمرية:

ويبشر توسيع نطاق اللقاح ليشمل المزيد من الفئات العمرية بالحد من انتشار الوباء الذي بدأ بالفعل في التضاؤل في البلدان الغربية حيث يتم استخدام اللقاحات على نطاق واسع، وتم استخدام أكثر من 2.15 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير بلومبرج لتتبع اللقاحات، بما في ذلك أكثر من 300 مليون جرعة في الولايات المتحدة.

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