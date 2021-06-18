نصيحة متحدث النصر السابق لـ فواز القرني

المواطن - محمد سمعه

وجه سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، نصيحة إلى فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد حديث الأخير عن عدم المشاركة بصورة منتظمة مع العميد.

فواز القرني يشيد بـ غروهي:

وكان القرني أكد على أنه لا يشارك مع الاتحاد لتألق وثبات مستوى الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، مضيفًا أنه غير حزين؛ لأن مصلحة النادي فوق كل شيء.

وغرد الصرامي قائلًا: “حديث القرني مع MBC المتعلق بـ رغبته باللعب كحارس أساسي وأن هذه الفرصة لن يجدها مع الاتحاد لوجود البرازيلي غروهي، الأفضل فنيًّا يأتي هذا لحرصه وثقته في إمكانياته للعودة إلى الأخضر، كلامه منطقي وواقعي”.

وتابع الصرامي: “عبدالإله العمري ذهب لـ الوحدة، محمد البريك احترف في الرائد، فعادا لـ النصر والهلال والمنتخب”.

القرني يعلق على تفاوض أحد أندية العاصمة معه:

وعلق فواز القرني بوقت سابق على أنباء تفاوضه مع أحد أندية العاصمة الرياض قائلًا: “حتى الآن أنا لاعب اتحادي إلى نهاية الموسم المقبل، وأحاول أن أخدم نادي الاتحاد بكل ما أوتيت من قوة، ولم يصلني أي شيء رسمي، ولا يحق لأي نادٍ أن يفاوضني”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ولكن كرغبة أحتاج أن ألعب، غروهي حارس كبير لا أختلف، ولكن لدي هدف ويجب أن أضحي لأحقق أهدافي، وإذا كانت أهداف ستأتي على حساب النادي سأرحل، أنا أرغب أن أتواجد في قائمة المنتخب السعودي الفترة المقبلة”.

يذكر أن فواز القرني متواجد بصفوف نادي الاتحاد منذ عام 2011.

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