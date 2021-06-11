نصيحة نجم النصر الأسبق لـ مدرب المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

وجه صالح الداود، نجم النصر والشباب الأسبق، نصيحة إلى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، قبل مواجهة أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لـ مونديال 2022 وكأس أمم آسيا.

رسالة الداود لـ مدرب المنتخب السعودي:

وحذر الداود خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية، المدرب رينارد من الاعتماد بشكل مكثف على كل من عبدالله مادو وحسان تمبكتي وذلك بسبب تعرض الثنائي للكثير من الإصابات مع أنديتهما بموسم 2020/ 2021، مضيفًا أن الاعتماد على لاعبين بعينهم دون التنويع سيضر بالأخضر.

واختار رينارد، تشكيلة الأخضر لـ مباراة سنغافورة التي جاءت مكونة من محمد العويس في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع ياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد خبراني ومحمد البريك، وثنائي الارتكاز علي الأسمري وعبدالإله المالكي، وثلاثي خط الوسط المهاجم، سالم الدوسري وسلمان الفرج وفهد المولد، ثم عبدالله الحمدان كقلب هجوم.

الأخضر هزم اليمن بثلاثية قبل مواجهة سنغافورة:

وقبل مواجهة سنغافورة، كان الأخضر هزم اليمن السبت الماضي بثلاثية دون رد.

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