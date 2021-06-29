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نماء رفحاء تنظم الملتقى التدريبي التطوعي الأول لمدة 4 أيام
يستهدف المتطوعين المتعاونين مع الجمعية

نماء رفحاء تنظم الملتقى التدريبي التطوعي الأول لمدة 4 أيام

2021/06/29
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نماء رفحاء تنظم الملتقى التدريبي التطوعي الأول لمدة 4 أيام
المواطن - رفحاء

تنظم جمعية نماء التطوعية برفحاء الملتقى التدريبي التطوعي الأول- عن بعد- ويستمر لمدة أربعة أيام، ويستهدف المتطوعين المتعاونين مع الجمعية والمسجلين في منصة التطوع الخاصة بالجمعية.

هدف الملتقى: 

ويهدف الملتقى إلى إكساب المتدربين أبرز المفاهيم الأساسية لثقافة العمل التطوعي والتعرف على أهم المهارات اللازمة والمطلوب تنميتها في مجال العمل التطوعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نماء، منور الشيحي، أن الملتقى التدريبي يأتي انطلاقًا من سياسة الجمعية في تأهيل وتدريب المتطوعين المنضمين للجمعية.

ويمكن التسجيل في الملتقى من خلال الرابط التالي: هنا.

 


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