هاسي يتفق مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مع المدرب البلجيكي بيسنك هاسي لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الراقي بداية من الموسم المقبل.

خبرة كبيرة لـ هاسي بـ الدوري السعودي

وتبحث إدارة الراقي عن التعاقد مع المدرب هاسي الذي يملك خبرة كبيرة في الدوري السعودي كونه كان مدربًا لنادي الرائد، قبل رحيله عن الأخير بنهاية موسم 2020/2021.

وكشف برنامج “عز الرياضة” عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الراقي اتفقت مع المدرب هاسي لـ تدريب الفريق خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

إدارة الأهلي تسعى لتصحيح المسار

وتسعى إدارة الراقي لتصحيح مسار الفريق الأول وتدعيمه بالمدرب الجيد والصفقات الجيدة، وذلك لتعويض الموسم المخيب الذي قدمه الراقي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث احتل الراقي المركز الثامن.

وكان الأهلي أنهى موسم 2020/2021، محتلًا المركز الثامن في دوري المحترفين، كما ودع دوري أبطال آسيا من مرحلة دور المجموعات، بعد التعادل مع نادي الدحيل القطري.

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