هتان باهبري يقترب من مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب هتان باهبري قريبًا من الرحيل عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك في ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة منتظمة مع الفريق الكروي الأول بـ الزعيم منذ انضمامه لـ الهلال في 2019 قادمًا من نادي الشباب.

هتان باهبري عانى من قلة المشاركة

ولم يحظ باهبري بالمشاركة الأساسية في عهد المدربين الـ3 السابقين لـ الهلال وهم “الروماني رازفان لوشيسكو، البرازيلي روجيرو ميكالي، البرتغالي خوسيه مورايس”.

ومن المتوقع كذلك عدم اعتماد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد لـ الهلال على باهبري في المباريات خلال الفترة المقبلة مما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل بحسب تقارير صحفية.

ويرغب نادي الشباب في التعاقد مجددًا مع هتان باهبري من الهلال، على غرار تعاقده مع اللاعب نواف العابد الذي عانى بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية مع الهلال بحسب “الجزيرة”.

الشباب يراقب نجمه السابق

ويريد نادي الشباب شراء المدة المتبقية من عقد باهبري مع الهلال، حيث سيدخل اللاعب صاحب الـ28 عامًا في الفترة الحرة في أغسطس القادم.

ونجح باهبري في حصد لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين إضافة للفوز بلقب كأس الملك ودوري أبطال آسيا في مناسبة واحدة.

وسبق لـ هتان باهبري اللعب في صفوف نادي الاتحاد والخليج والشباب، قبل الانضمام إلى نادي الهلال في عام 2019، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2018 بـ روسيا.

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