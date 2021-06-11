هدافو السعودية ضد سنغافورة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد سنغافورة اليوم، حيث تطمح بمواصلة تألق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتحقيق فوز يُساعده في التأهل إلى المرحلة القادمة.

أبرز إحصائيات السعودية ضد سنغافورة

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي السعودية ضد سنغافورة، والتي تضم سامي الجابر، محمد سويد وعبدالفتاح عسيري حيث نجح كل منهما في تسجيل هدفين.

ويتفوق منتخب السعودية الأول لكرة القدم على سنغافورة في المواجهات المباشرة بجميع المسابقات، حيث تواجها 8 مرات ولم يخسر أي مباراة، حيث فاز 7 مرات وتعادل مرة، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، واهتزت شباكه مرتين فقط.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد سنغافورة على ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب السنغافوري في المركز الرابع بـ7 نقاط.

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