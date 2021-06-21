هدف منتخب السعودية في كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب منتخب السعودية تحت 20 عامًا، صالح المحمدي عن الهدف الرئيسي من مشاركة الأخضر في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب المقامة في مصر.

الهدف الرئيسي من مشاركة منتخب السعودية:

وقال المحمدي: “الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة هو تطوير قدرات اللاعبين تدريجيًّا للوصول إلى المستويات الأفضل خلال المنافسة على كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 المؤهلة لكأس العالم”.

وأثنى مدرب منتخب السعودية تحت 20 عامًا، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة أوزبكستان، على استعدادات الأخضر خلال الفترة الماضية قبل كأس العرب لمنتخبات الشباب.

وقدّم صالح المحمدي شكره وتقديره للاتحاد العربي لكرة القدم، وللاتحاد المصري على حسن الاستضافة، متمنيًا التوفيق لمثل هذه التجمعات العربية في تحقيق الأثر الفني الجيد على اللاعبين الشباب.

على الجانب الآخر، أكد قائد الأخضر، مصعب الجوير عزمهم على الظهور بمستوى مشرّف خلال منافسات البطولة يعكس مدى تطور الكرة السعودية، مشيرًا إلى استفادتهم الكاملة من المعسكر الذي الأخير الذي أقيم في كرواتيا.

الأخضر جاهز لمباراة أوزبكستان:

ويستعد الأخضر لبدء مشواره في منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 2020 عامًا، مساء اليوم الاثنين، بمواجهة منتخب أوزبكستان على ملعب الكلية الحربية في القاهرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد منتخب السعودية تحت 20 عامًا في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، والتي تضم تونس، أوزبكستان واليمن.

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